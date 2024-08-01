В Витебске на аукционе продадут здание венерологического стационара

В Витебске с аукциона продадут здание венерологического стационара. Продавцом выступает учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии». Комплекс зданий, включенный в лот, расположен на улице Максима Горького.

На продажу выставлены следующие здания:

Лечебный корпус (одно-двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1004,3 кв.м), построенный в 1946 году и введенный в эксплуатацию в 1960 году — ул. Максима Горького, 183. Административно-лабораторный корпус (одноэтажное кирпичное (деревянное) здание общей площадью 176,7 кв.м), построенный в 1983 году и введенный в эксплуатацию в 2018 году — ул. Максима Горького, 183/5. Хозяйственный корпус (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 180,4 кв.м), построенный в 1961 году — ул. Максима Горького, 183/3. Хозяйственный корпус (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 81 кв.м), построенный в 1978 году — ул. Максима Горького, 183/4. Склад (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 58,7 кв.м), построенный в 1977 году — ул. Максима Горького, 183/1. Склад (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 78,4 кв.м), построенный в 1961 году — ул. Максима Горького, 183/1.

Также в лот входят благоустройство участка и водопроводная сеть. Новый владелец недвижимости получит право аренды участка площадью 0,6391 га на 25 лет.

Начальная стоимость лота составляет 98 569 рублей 69 копеек. Аукцион состоится 5 августа.