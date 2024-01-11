Два коровника в Чашникском районе выставлены на аукцион за одну базовую величину

Два коровника, расположенные в Чашникском районе рядом с деревней Жучки Круглицкого сельсовета, выставлены на аукцион с начальной ценой в одну базовую величину.

Общая площадь зданий составляет 1370,5 и 1394,7 квадратных метров. В лот также включены сенажная траншея с подпорной стеной и покрытием, водопроводная сеть с колодцем и трубопроводом, две площадки, а также водонапорная башня, построенная в 1984 году во времена СССР.

Новый владелец получит право аренды земельного участка площадью почти два гектара на 20 лет.

Согласно условиям продажи, начать хозяйственную деятельность необходимо через полгода после заключения договора купли-продажи. В случае проведения реконструкции или нового строительства после сноса существующих коровников, это должно быть сделано не позднее чем через три года. Осуществление деятельности требуется не менее года. Также есть возможность использовать недвижимость для ведения личного подсобного хозяйства в течение одного года, начав не позднее одного года с момента заключения договора купли-продажи.

Помимо цены аукциона, покупатель должен будет заплатить 3396 рублей 1 копейку за подготовку объекта к продаже.

Оценочная стоимость этого имущества на 1 мая 2022 года составляла 152 272 рубля 93 копейки.