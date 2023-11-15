Часы, принадлежавшие жителю Витебска и погибшему во время катастрофы “Титаника”, были проданы за 97 000 фунтов стерлингов, став самым дорогим лотом аукциона

По данным “ННВ“, 11 ноября эти часы были выставлены на торги в аукционном доме “Henry Aldridge & Son Ltd.” в Англии с начальной ценой 30 000 фунтов стерлингов.

Часы, остановившиеся более чем на 111 лет назад и найденные на теле погибшего жителя Витебска спасательной командой, были проданы новому владельцу за 97 000 фунтов, став самым дорогим лотом аукциона. Кроме того, покупатель должен уплатить аукционному дому 26,4% комиссионного вознаграждения и налог на продажу.

По текущему курсу, цена этих часов Синайа Кантора составила 119 000 долларов. Напомним, что в 2018 году они были проданы за 57 500 долларов, что означает удвоение их стоимости за 5 лет.

В 2022 году на аукционе в Британии также были проданы часы другого погибшего пассажира “Титаника” за приблизительно ту же сумму.