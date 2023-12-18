Здание со статусом историко-культурной ценности в Витебске

Новый владелец намеревается использовать трафик Смоленского рынка, планируя создать коммерческую точку, для чего ему необходимо получить разрешение на создание входа с улицы.

На торгах были проданы четыре неиспользуемых здания в областном центре и в Рубе. Общая сумма, поступившая в городской бюджет, составила почти 370 тысяч рублей, что равняется приблизительно 10 процентам от общей суммы дохода от отчуждения имущества, запланированного на 2023 год.

Историческое здание было самым дорогим приобретением на аукционе, новый владелец согласился заплатить за недвижимость более 260 тысяч рублей. По информации от комитета “Витебскоблимущество”, покупателем оказался житель Минска.

Всего в составе лота присутствуют два здания общей площадью 400,7 квадратных метров, включая бывшие гаражи внутри двора. Еще одно проданное здание находится неподалеку от площади Ленина. Это одноэтажное сооружение по улице Ленина, 58А, с площадью 110,3 квадратных метров, зарегистрированное как восстановленное в 1945 году.

В последнее время инвесторы все активнее приобретают недвижимость в Рубе, входящую в границы города Витебска. На этот раз местный предприниматель приобрел здание бывшей детской музыкальной школы, построенное в 1950 году, площадью 224,8 квадратных метров. Представитель нового владельца заявил о планах использовать это здание для организации производственной деятельности.