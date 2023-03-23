24 марта впервые на торги выставлены пустующие жилые дома

В Витебске 24 марта впервые на торги выставлены признанные пустующими индивидуальные жилые дома.

Всего на первые торги в областном центре выставлены 4 дома вместе с приусадебными постройками. Они расположены в сложившихся секторах индивидуальной жилой застройки преимущественно правобережной части областного центра.

Здания возведены в основном в 40-50-е годы XX века, самое молодое строение 1979 года. Степень их износа варьируется от 65% до 75%, площадь — от 20,9 кв.м до 41,8 кв.м, а начальная цена — от Br11,8 тыс. до Br21,3 тыс.