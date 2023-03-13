В Витебске выставят на торги недостроенную поликлинику

Недостроенное здание поликлиники по улице Богдана Хмельницкого в Витебске площадью 1800 квадратных метров будет выставлено на торги. Объект можно будет приобрести за базовую величину, При этом новый владелец должен возместить затраты на его реконструкцию.

Всего же на март комитет «Витебскоблимущество» назначил 95 аукционов по продаже неиспользуемого госимущества, из них 70 – с установлением начальной цены, равной одной базовой величине.