В Витебске предпринимателю грозит 7 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на 200 000 рублей

Эта схема позволила ему вносить ложные данные в налоговые декларации, что привело к недоплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. В результате, государственному бюджету был причинён значительный ущерб.

После проверки материалов дела прокуратура Витебской области признала обвинения обоснованными и передала дело в Октябрьский суд города Витебска. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы за умышленное уклонение от уплаты налогов, которое привело к крупному ущербу для бюджета.

В Полоцке предприниматели ввозили цветы по теневым налоговым схемам