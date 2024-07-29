В Витебске предпринимателю грозит 7 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на 200 000 рублей

В Витебске на скамье подсудимых окажется 42-летний предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела, предприниматель, занимающийся оптовой и розничной торговлей изделиями из металла, в течение пяти лет использовал упрощённую систему налогообложения с помощью аффилированного предприятия.
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