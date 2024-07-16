Более 1100 жителей Витебска и района обратились в медучреждения из-за укусов клещей за полгода

Происшествия
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За первые шесть месяцев года в медучреждения Витебска и Витебского района с жалобами на укусы клещей обратились 1117 человек, из которых около четверти составляют дети.

В Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья было проведено исследование 208 клещей, укусивших людей.

Результаты исследования показали зараженность клещей:

  • возбудителями Лайм-боррелиоза — 34,61%;
  • возбудителями анаплазмоза — 4,32%;
  • микст-инфекциями — 5,79%.

Вирус клещевого энцефалита в исследованных образцах клещей обнаружен не был.

За март в Витебске и Витебском районе выявлено увеличение числа случаев укусов клещей среди детей

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