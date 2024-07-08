В Россонском районе продолжаются поиски заблудившегося пенсионера

Происшествия
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7 июля в Россонском районе в лесу пропал 65-летний мужчина. Милиция с собаками участвует в поисковой операции. Иллюстративное фото bymedia.net

Сообщение о пропаже пенсионера в лесу возле агрогородка Горбачево поступило спасателям в 12:07.

Для поисковых работ были задействованы 4 единицы техники и 16 человек, включая 3 единицы техники и 11 работников МЧС.

Пожилого мужчину пока не удалось найти, поиски продолжатся сегодня.

Спасатели нашли 12-летнего школьника, заблудившегося в лесу в Докшицком районе

происшествие
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