Спасатели нашли 12-летнего школьника, заблудившегося в лесу в Докшицком районе

Вечером 18 июня спасатели проводили поисковую операцию в Докшицком районе, где в лесу заблудился 12-летний школьник.

Мальчик самостоятельно связался с МЧС и сообщил, что потерялся в лесном массиве неподалеку от деревни Песчанки. Благодаря телефонной связи и gps-координатам, спасатели смогли установить его местоположение.

К месту происшествия была отправлена пожарная автоцистерна, и вскоре сотрудники МЧС нашли ребенка в лесу, ориентируясь на полученные координаты. После того как мальчика вывели из леса, его осмотрели медики, но в медицинской помощи он не нуждался.