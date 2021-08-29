За сутки в лесах Витебска потерялись трое человек

26 августа вначале десятого вечера на телефон «101» Верхнедвинского района от гражданки поступило сообщение о том, что ее муж, 1954 года рождения, на мопеде уехал в лес за грибами и заблудился. Связь с ним поддерживается, но заряд мобильного телефона был низкий.

— На поиски мужчины было направлено отделение пожарного аварийно-спасательного поста №14, позже к ним присоединились работники районного отдела по ЧС, милиция, лесники, — рассказывает заместитель начальника по оперативно-тактической работе Верхнедвинского районного отдела по ЧС Олег Павлыга. – Командир отделения Илья Гарбуз и водитель Вячеслав Барыкин, приехав к ориентировочному месту, включили сигнальное устройство. Связь с мужчиной поддерживалась и по телефону он сообщал, слышит он звук сигнала или нет, четко или далеко. — Мужчину мы искали всю ночь, вел он себя спокойно, без паники, — рассказывает командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №14 Илья Гарбуз, — Спасатели, сотрудники милиции, лесники, вооружившись радиостанциями, фонарями прочесывали лес, постоянно включали сигнал громкоговорящего устройства. И только к утру потерявшийся вышел из леса к нам на встречу. Сказал, что только благодаря нашему сигнальному устройству и нашел выход.

В полдень 27 августа спасатели Морского районного отдела по ЧС выезжали на поиски мужчины, 1953 года рождения, который также отправился в лесной массив для сбора ягод и потерялся.

— Поступил звонок от дочери, которая сообщила, что отец заблудился в лесу и найти выхода не может, — рассказывает командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №15 Виктор Навицкий, — Мы выехали незамедлительно. Подъехав к ориентировочному месту, нас встретил знакомый потерявшегося и его дочь, которые показали, в какой стороне леса может находиться мужчина. Включив сигнал громкоговорящего устройства, мы ходили по лесу, кричали, звали его. Созвонившись с мужчиной, он нам сообщил, что слышит нас, звук сигнала и примерно двигается в нашу сторону. Вскоре потерявшийся вышел на звук сигнального устройства. — На «101» звонил сын, который сообщил, что мать пошла в лес за грибами, прошло два часа, мать не вернулась, связи с ней нет, и что он переживает, не случилось ли с ней что-нибудь, — рассказывает командир отделения пожарного аварийно-спасательной поста №12 Алексей Мартыновский. — Приехав на место, начали прочесывать лес, кричали, звали её, включали сигнальное устройство. Через некоторое время женщина отозвалась, пройдя метров тридцать, мы увидели ее. Она лежала на земле, но при этом сказала, что чувствует себя хорошо, вот только ноги слабые и идти не может. Я и водитель Антон Демиденко взяли ее под руки, посадили на деревянную палку и вынесли из леса.

Женщина работниками МЧС была передана бригаде скорой медицинской помощи, от госпитализации отказалась.