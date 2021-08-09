В Городокском районе спасатели нашли женщину, которая потерялась в лесу

Вечером 8 августа в лесном массиве вблизи деревни Панкры Городокского района шли поиски заблудившейся 38-летней жительницы Езерища. О том, что не может найти выход из леса, она сообщила сама по телефону 101.

Поисковики по дороге к месту сообщения держали с женщиной связь по телефону, одновременно включили сигнально-говорящее устройство цистерны. Женщина услышала его и через некоторое время вышла на звук. В медицинской помощи она не нуждалась.

Как выяснилось, потерявшаяся ушла в лес около полудня и долгое время пыталась выйти самостоятельно. К счастью, телефон у нее был на связи.