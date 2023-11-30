В Чашниках лесоруба убило бревном

Утром 29 ноября лесозаготовительная бригада работала в Чашникском районе. Транспортируя бревна, 35-летний тракторист в нарушении техники безопасности покинул кабину транспортного средства. В этот момент другой работник проводил сцепку и перемещение древесины. После одно из бревен, упершись в пень, изменило траекторию движения и ударило тракториста. Незамедлительно мужчине была оказана первая помощь, однако до приезда медиков он скончался.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята техническая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Чашникским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям трагедии.