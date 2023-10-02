9 грибников заблудились в лесах Витебской области

30 сентября в Витебской области были задействованы 39 человек и 14 единиц техники для поиска людей, заблудившихся в лесах. Однако, одного грибника пока не удалось найти.

В Бешенковичском районе, в лесу у деревни Соврасы, заблудились 57-летняя женщина, ее 37-летняя дочь и 14-летняя внучка. Девочка использовала смартфон, чтобы определить свои координаты, и передала их спасателям. Один из пожарных отправился в лес и, благодаря координатам, нашел их в нормальном состоянии. Медицинская помощь им не понадобилась, поиски заняли полчаса.

В Полоцком районе 78-летний пенсионер потерялся в лесу возле садового товарищества “Лесное”. Спасатели использовали сигнально-говорящее устройство и рупор, чтобы вызвать его внимание. Когда мужчина ответил, что слышит звук, спасатели его нашли и также не потребовалась медицинская помощь.

Через два часа был получен еще один вызов о 57-летнем мужчине и 59-летней женщине, потерявшихся в лесу. Последние также отправились за грибами и заблудились, но благодаря связи с спасателями и звуку автоцистерны, их удалось найти, и медицинская помощь не потребовалась.

В Толочинском районе два человека заблудились в лесу неподалеку от деревни Дуновик, но в конечном итоге сумели выбраться самостоятельно.

Однако, в Чашникском районе продолжают поиски 73-летнего пенсионера по имени Черея, который заблудился. Поиск затрудняется отсутствием связи с ним. Поисковая операция продолжается. Учитывая сокращение светового дня, ориентирование в лесу становится сложной задачей.