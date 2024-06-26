«Витебск» на выезде одолел «Днепр Могилев» в чемпионате Беларуси по футболу

Футбольный клуб «Витебск» после двух неудачных матчей против «Гомеля» и «Торпедо-БелАЗ» наконец-то смог одержать победу. Благодаря этому «Северяне» приблизились к зоне еврокубков, и в хорошем настроении готовятся к предстоящему поединку против «Динамо Брест». Посмотреть эту игру в прямом эфире можно в букмекерской конторе Winline, а актуальный промокод винлайн на портале Metaratings поможет сделать бесплатное пари.

За два предыдущих тура «Витебск» смог набрать всего одно очко в поединках против «Гомеля» (0:0), и «Торпедо-БелАЗ» (0:1). Поединок против одного из главных аутсайдером Высшей Лиги Беларуси был для «Северян» отличным шансом начать новую победную серию, и подопечные Александра Павлова справились с поставленной задачей.

После длительной разведки на первых минутах «Витебск» под конец первого тайма стал захватывать игровую инициативу, и за минуту до перерыва вышел вперед благодаря голу Руслана Теверова. Во второй половине встречи «Днепр Могилев» ответил точным ударом Дональда Донго. Однако «Северяне» не упустили возможности пополнить свой актив тремя набранными очками – взятие ворот соперника от Михаила Башилова принесло «Витебску» итоговую победу со счетом 2:1.