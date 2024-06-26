«Витебск» на выезде одолел «Днепр Могилев» в чемпионате Беларуси по футболу

Витебск
Автор Опубликовано

Футбольный клуб «Витебск» после двух неудачных матчей против «Гомеля» и «Торпедо-БелАЗ» наконец-то смог одержать победу. Благодаря этому «Северяне» приблизились к зоне еврокубков, и в хорошем настроении готовятся к предстоящему поединку против «Динамо Брест». Посмотреть эту игру в прямом эфире можно в букмекерской конторе Winline, а актуальный промокод винлайн на портале Metaratings поможет сделать бесплатное пари.

За два предыдущих тура «Витебск» смог набрать всего одно очко в поединках против «Гомеля» (0:0), и «Торпедо-БелАЗ» (0:1). Поединок против одного из главных аутсайдером Высшей Лиги Беларуси был для «Северян» отличным шансом начать новую победную серию, и подопечные Александра Павлова справились с поставленной задачей.

После длительной разведки на первых минутах «Витебск» под конец первого тайма стал захватывать игровую инициативу, и за минуту до перерыва вышел вперед благодаря голу Руслана Теверова. Во второй половине встречи «Днепр Могилев» ответил точным ударом Дональда Донго. Однако «Северяне» не упустили возможности пополнить свой актив тремя набранными очками – взятие ворот соперника от Михаила Башилова принесло «Витебску» итоговую победу со счетом 2:1.

спорт
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.