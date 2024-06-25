Почему говорят, что создать аккаунт разработчика Apple самому очень сложно?

Ни малейших сомнений в том, что разработка ПО для Apple гаджетов – это перспективное направление, у программистов нет, поэтому именно такое направление выбирают тысячи новичков и профессионалов. Профессиональные навыки, опыт, креативные идеи, стремление познавать новое важны, чтобы построить успешную карьеру, но не стоит забывать и об организационных моментах.

Чтобы применять на практике свои способности, для начала нужно получить доступ в официальный магазин. Обязательным условием является наличие зарегистрированного и верифицированного профиля на специализированной платформе яблочного бренда. Способов входа в комьюнити два – можно аккаунт разработчика apple купить либо создать с нуля на сайте. Изначально многие отказывались от готовых учетных записей, так как полагали, что справятся сами, но постепенно поклонников такого решения стало гораздо больше. Почему? Всё дело в проблемах, которые постоянно появляются в процессе регистрации.

Трудности, которые возникают у разработчиков софта для Apple

Казалось бы, что сложного в заполнении анкеты нового разработчика – так полагают программисты, которые впервые регистрируются в программе. На практике же приходится иметь дело с целым рядом сложностей:

Количество полей гораздо больше, чем в обычной анкете. Даже при создании индивидуального профиля приходится сообщать огромное количество информации, поэтому введение данных затягивается надолго. Любая ошибка в данных откатывает вас к началу. Система не позволяет корректировать анкету после отправки, то есть нужно начинать процесс с нуля. При неудачной попытке придется ждать, пока платформа не даст возможность подать новую заявку. Рассмотрение запросов длится от 2 недель, в течение которых вы не можете заниматься полноценной разработкой, соответственно, не зарабатываете денег и теряете зря время. Без оплаты 99 долларов публиковать софт в магазине не удастся, при этом есть ограничения для перечисления средств из подсанкционных стран. На моментальную активацию рассчитывать не приходится – даже после получения оплаты за подписку сразу нельзя будет получить доступ к полному функционалу. Приходится сразу думать о настройке внутреннего эквайринга или подключении сторонних сервисов, иначе могут возникнуть проблемы с выведением заработанных средств.

Если ставить вопрос «можно ли зарегистрироваться в apple developer program самостоятельно?», то ответ да, вот только вопрос в том, сколько времени и усилий для этого потребуется. Когда есть несколько вариантов, нужно проанализировать плюсы и минусы каждого, чтобы принять оптимальное для себя решение.