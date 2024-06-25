В Миорском районе утонул мужчина, решивший искупаться после бани

Происшествия
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23 июня в Миорском районе утонул 52-летний мужчина, которому стало плохо в воде после бани. Инцидент произошел на территории частного домовладения на хуторе Полщизно. Мужчина, решивший окунуться в пруд после бани, почувствовал недомогание в воде.

Очевидцы оперативно вытащили его на берег и попытались провести реанимацию, однако приехавшие медики констатировали смерть. Пресс-служба МЧС сообщила, что следственные органы

проводят проверку по факту происшествия.

По состоянию на 20 июня 2024 года, как сообщало областное телевидение, в Витебской области с начала года утонули 24 человека. Таким образом, количество жертв воды достигло 25 человек.

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происшествия
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