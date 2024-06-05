В Витебской области девушка пыталась спасти тонущую подругу, но утонула сама

В Витебской области девушка пыталась спасти тонущую подругу, но сама утонула.

Теплая погода, установившаяся в Беларуси в первые дни лета, принесла серию трагедий.

Ранее сообщалось, что с начала прошлой недели в водоемах Витебской области утонули 8 человек, теперь их число увеличилось до 9.

Три случая утопления произошли на Двине в черте Витебска, а также на водоемах Браславского, Оршанского и Полоцкого районов.

Вероятно, рост числа утоплений связан с жаркой погодой, которая установилась в Витебской области в последние дни мая. Дневная температура в Витебске колебалась в пределах от +22,7 до +28,9 градусов Цельсия, а ночная — не опускалась ниже +11 градусов.