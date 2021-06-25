В Витебске утонуло три человека за сутки

К сожалению, статистика за прошедшие сутки пугает своими цифрами гибели на воде. И главная причина — купание в состоянии алкогольного опьянения.

4 июня в половине первого ночи в службу спасения Витебска поступило сообщение о том, что в Витебске в районе улицы 6-ая Задорожная в водоеме-копани утонул человек. Работниками МЧС незамедлительно выехали к месту вызова, провели обследование водной акватории и береговой линии. На глубине трех метров на небольшом расстоянии от берега обнаружили мужчину, 1976 г.р., который со своей знакомой отдыхали на берегу водоема, после чего нырнул в воду и больше на поверхности воды не появился.

В одиннадцать дня на телефон «101» Лепельского РОЧС поступило сообщение о том, что вблизи продуктового магазина на улице Пушкинской в городе Лепеле на акватории реки Улла утонул человек. В процессе поисков при обследовании акватории водоема на расстоянии в 60 метров от пирса было обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни. Как позже выяснилось, утонувшая, 1995 г.р., вместе с матерью находились на водоеме, распивали спиртные напитки, девушка решила искупаться, после чего пропала из вида.

В час дня на озере Городно возле деревни Сосновкав в Витебском районе работниками МЧС из водоема извлечено тело молодого парня, 2000 г.р.. Обнаружен был на глубине 3 метров на расстоянии 25 метров от берега. Обстоятельства гибели устанавливаются.