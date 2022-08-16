В Витебской области за двое суток утонули три человека. Происшествия произошли в городе Витебске, Чашникском и Сенненском районах.

Так,14 августа в 15.04 в службу спасения поступило сообщение об обнаружении тела человека без признаков жизни на акватории озера Черейское Чашникского района. Тело мужчины, 1973 года рождения, было обнаружено очевидцем, который пришел на озеро ловить рыбу, и обнаружил в воде человека без признаков жизни.

Вечером этого же дня в 20.04 спасателям города Витебска от дежурного милиции поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Западная Двина. Мужчина, 1960 года рождения, был обнаружен в реке без признаков жизни его сыном, вместе с которым они пришли купаться.

А 15 августа в 17.38 сенненским спасателям поступило сообщение об утонувшем на озере Зеленуха Сенненского района. Из обстоятельств известно, что мужчина, 1985 года рождения, отдыхал с компанией у воды. Мужчина отплыл от берега и через некоторое время пропал из виду. В бессознательном состоянии он был извлечен на берег спасателями, медики констатировали его смерть.

Всего с начала года на водоемах области утонуло 40 человек, из них двое несовершеннолетних. Работниками МЧС спасено 34 человека, в том числе 9 детей.