В Полоцке закрыто движение на переезде Бабушкина

Проезд запрещен Транспорт
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С 10 июня 2024 г. в г.Полоцке с 08:30 до 18:30 на период проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде по ул.Красноармейская будет закрыто движение для автотранспорта.

Движение по маршруту №17Тк «Бабушкина – Автовокзал – Электросети» будет осуществляться до остановочного пункта «Школа №11». В обратном направлении движение будет начинаться также от остановочного пункта «Школа №11» с отправлением согласно действующему расписанию. Заезд до остановочных пунктов расположенных на ул.Бабушкина: «Южная», «Птицефабрика», «Почта», «Водоканал», «Мирная», «Бабушкина» выполняться не будет.

Движение автобусов по маршрутам: №8 «Автовокзал – Бабушкина» и №8А «Автовокзал – Бабушкина ч/з Аэропорт» в указанный период осуществляться не будет.

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изменение маршрута
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