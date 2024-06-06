В Поставском районе утонул пенсионер: десятая жертва воды за последние дни

5 июня в деревне Осингородок Поставского района произошла трагедия – утонул 68-летний пенсионер. Инцидент произошёл в искусственном водоёме, расположенном на территории частного домовладения. Сообщение об обнаружении тела поступило в МЧС в 10:57.

На место происшествия прибыли водолазы ОСВОД, аквалангисты и спасатели, которые извлекли тело утонувшего из воды.

Эта трагедия стала частью тревожной тенденции: за последние 10 дней в Витебской области утонули не менее 10 человек, причём многие из этих случаев произошли на выходных.