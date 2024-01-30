В Браславском районе на озере Богинское обнаружено тело 30-летнего мужчины

Происшествия
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28 января на озере Богинское было обнаружено тело 30-летнего жителя деревни Богино в Браславском районе, который был объявлен пропавшим. Его сестра начала поиски 27 января и обратилась к его другу. По словам друга, 26 января они проводили время на озере, и поздним вечером один из приятелей направился домой, пересекая замерзшее озеро.

Тело утонувшего сельчанина было обнаружено сотрудниками ОСВОД на расстоянии 70 метров от берега на глубине порядка 5 метров. Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели мужчины.

Этот случай стал первым утоплением человека в Витебской области с начала года. В прошлом году на водоемах региона утонули 74 человека, включая 6 детей. С начала ледостава с ноября 2023 года утонули уже 4 человека, сообщает пресс-служба МЧС.

С начала года на акваториях Витебщины утонули 46 человек, из них 3 несовершеннолетних

Витебская область происшествие
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