С начала года на акваториях Витебщины утонули 46 человек, из них 3 несовершеннолетних.

Витебская область
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Всего с начала 2023 года на акваториях Витебщины утонули 46 человек, из них 3 несовершеннолетних.

Из-за недосмотра родителей в Миорском районе погибла девочка, 2018 года рождения, упавшая в затопленный водой подвал. Двое несовершеннолетних утонули при купании в Полоцке и Поставах.

Основные причины происшествий на воде:

  • купание в необорудованных местах;
  • нахождение детей на водоёмах без присмотра взрослых;
  • отдых у воды в состоянии алкогольного опьянения.

Печальная статистика: с начала лета в Витебской области утонули 13 человек

Витебская область происшествие
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