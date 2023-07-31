С начала года на акваториях Витебщины утонули 46 человек, из них 3 несовершеннолетних.

Всего с начала 2023 года на акваториях Витебщины утонули 46 человек, из них 3 несовершеннолетних.
Из-за недосмотра родителей в Миорском районе погибла девочка, 2018 года рождения, упавшая в затопленный водой подвал. Двое несовершеннолетних утонули при купании в Полоцке и Поставах.
Основные причины происшествий на воде:
- купание в необорудованных местах;
- нахождение детей на водоёмах без присмотра взрослых;
- отдых у воды в состоянии алкогольного опьянения.
Печальная статистика: с начала лета в Витебской области утонули 13 человек