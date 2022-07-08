Печальная статистика: с начала лета в Витебской области утонули 13 человек

В жаркую погоду печальная статистика по утонувшим, увы, растет. Так, с начала лета в водоемах Витебской области утонули 13 человек, в том числе один несовершеннолетний.

11 июня 16-летний подросток отдыхал с компанией одноклассников возле одного из карьерных водоемов Орши. Около 15.30 ребята пошли купаться и парень поплыл на надувном матрасе. Через некоторое время школьник пропал из виду. Его тело позже извлекли из водоема сотрудники ОСВОД. Оказалось, что молодой оршанец не умел плавать, но решил составить друзьям компанию.

Еще одно происшествие случилось 26 июня. Компания из четырех человек распивала напитки неподалеку от водоема в Дубровенском районе и один из отдыхающих решил освежиться. В итоге — летальный исход.

Схожая ситуация произошла 5 июля в Браславском районе. Нетрезвый 39-летний мужчина решил искупаться в озере Ельно и утонул. Его тело обнаружили на следующий день прибывшие к водоему отдыхающие.

На Браславщине еще один случай закончился трагическим итогом для одного из минчан. На озеро Северное Волосо 28 июня приехали 10 друзей из столицы и, как часто бывает, отметили отдых алкогольными напитками. Мужчина 66 лет решил прыгнуть с понтона и погиб. Следственно-оперативная группа измерила позже глубину в том месте, она оказалась равна 110 см. Предварительной причиной смерти минчанина назвали перелом черепа с повреждением мозга, который скорее всего был вызван ударом о дно водоема.

На месте всех происшествий побывали следователи, с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области были проведены осмотры, назначены необходимые экспертные исследования, опрошены свидетели. По всем фактам проводятся проверки.