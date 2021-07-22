С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка

Общество
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С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«С начала года в водоемах утонули 23 ребенка. Только за минувшую неделю — шестеро», — говорится в сообщении МВД.

Едва не обернулся трагедией и такой случай. Вечером 20 июля в Минске подросток отдыхал с мамой и годовалой сестрой на берегу водоема. Дети играли в мяч, который попал в воду. Мальчик побежал за ним, вышел туда, где оказалось глубоко, и начал тонуть. К счастью, парня вытащил из водоема милиционер, который в этот момент находился на маршруте патрулирования. Поблизости были и другие люди, но они не слышали и не видели, что мальчик стал звать на помощь. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Правоохранители отмечают, что это проблема общества.

Не проходите мимо, если видите детей у водоема без сопровождения старших. Возможно, именно ваше внимание предотвратит беду. Мы не хотим рассказывать о трагедиях и считать количество утонувших детей. Их не должно быть вовсе. Но мы хотим напомнить, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. А лучше всего – не допускать детей к открытой воде вообще. Следует обеспечить плавание детей в специально отведенных зонах на мелководье с использованием средств безопасности.

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