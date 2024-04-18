В Витебске в гриль-баре “Ребро” произошел пожар

На Советской улице в Витебске, в гриль-баре “Ребро”, 17 апреля произошел пожар.

Согласно данным, полученным от подразделений МЧС, возгорание началось из-за загорания электродвигателя вытяжной вентиляции, расположенной снаружи здания. Спасатели оперативно справились с огнем, локализовав и ликвидировав его.

В результате происшествия посетители заведения остались в безопасности, эвакуация не потребовалась. По сообщению пресс-службы МЧС, никто не пострадал.

Гриль-бар находится в историческом здании, известном как дом Пархаля, построенном в XIX веке, что придает ему историко-культурную ценность.

Этот инцидент не первый для заведения. В 2020 году огонь также охватил “Ребро” во время “Славянского базара в Витебске”, нанеся повреждения вытяжке, подвесному потолку и кровле пристройки.