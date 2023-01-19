В Витебске мужчина с ножом угрожал работникам кафе

Сотрудники заведения вызвали Департамент охраны, нажав на тревожную кнопку.

Злоумышленником оказался 31-летний житель агрогородка Тулово. Пока не известно, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас его направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

Проверка продолжается. Действия мужчины могут быть классифицированы как угроза убийством, его может ждать наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.