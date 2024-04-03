Сотрудник «Нафтана» арестован за онлайн-комментарии

Репрессии
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Сотрудник предприятия «Нафтан» был задержан после публикации комментариев в социальных сетях. В телеграм-канале, близком к правоохранительным органам, было объявлено о его аресте.

На записи мужчина признается в участии в «экстремистских» телеграм-каналах и написании комментариев, в которых призывал к методам воздействия на сотрудников правоохранительных органов. Он также высказывал критику в адрес бывшего начальника ГУБОПиКа Николая Карпенкова.

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ОАО «Нафтан» репрессии
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