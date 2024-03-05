В течение месяца в Витебске планируются временные отключения электроэнергии

ЖКХ
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С 1 по 29 марта в Витебске в первой половине дня будут периодически проводить отключение электроэнергии. Временные прекращения электроснабжения будут происходить с 9:00 до 14:00 включительно и затронут следующие районы города:

  • Микрорайон Бителево;
  • Микрорайон Орехово — улица Ореховская, 1, 2, 3, 4-й переулок Ореховский, Ореховский проезд, улица 2-я Книжная, улица Рыгора Бородулина.

Плановые отключения необходимы в связи с реконструкцией воздушной кабельной линии электроснабжения. Отмечается, что в выходные и праздничные дни, когда проводить работы не планируется, отключения электроэнергии не будут проводиться, согласно информации, предоставленной горисполкомом.

Стало известно, когда в Витебском районе отключат электричество

Витебская область электричество
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