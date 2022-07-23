Стало известно, когда в Витебском районе отключат электричество

В Витебском районе с 25 по 29 июля будут проводиться плановые отключения электричества.
Электричество будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 в будние дни по следующим адресам:
- 25.07.2022 аг. Новка: ул. Северная, ул. Новая, ул. Сметанина, д.13–27; н.п. Новоселки Летчанского с/с: ул. Лесная, ул. Садовая.
- 26.07.2022 СТ «Вишневый сад»; н.п. Новоселки Летчанского с/с; н.п. Придвинье Летчанского с/с; аг. Вороны: ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Стадионная
- 27.07.2022 СТ «Вишневый сад»; н.п. Новоселки Летчанского с/с; н.п. Придвинье Летчанского с/с; аг. Вороны: ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Стадионная
- 28.07.2022 СТ «Вишневый сад»; н.п. Новоселки Летчанского с/с; н.п. Придвинье Летчанского с/с; аг. Вороны: ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Стадионная
- 29.07.2022 СТ «Вишневый сад»; н.п. Новоселки Летчанского с/с; н.п. Придвинье Летчанского с/с; аг. Вороны: ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Стадионная
В связи с ремонтными работами в Витебской области будет отсутствовать электричество