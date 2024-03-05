Пенсионерку из Орши оштрафовали на 1200 рублей за лайк под постом со свечой

Происшествия
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18 января в Орше женщину по имени Елена Минченко оштрафовали на сумму 1200 рублей за поставленный лайк под изображением со свечой, где выражали пожелание Царствия Небесного, сообщает телеграм-канал “Витебск, я гуляю”.

Согласно данным электронного судебного процесса, на 4 марта было назначено рассмотрение дела по статье о распространении “экстремистских материалов” (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

В ответ на штраф, белоруска опубликовала видео в TikTok, в котором обратилась с просьбой о помощи. В записи она с слезами рассказывает, что ее пенсия составляет всего 345 рублей, и она не в состоянии погасить указанный штраф.

Пенсионерку из Орши оштрафовали на 1200 рублей за лайк под постом со свечой
Скриншот: TikTok / robbierotten93

Женщина обратилась к зрителям с просьбой поделиться ее ситуацией: “Если можете — репостните, пускай за меня помолятся”.

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