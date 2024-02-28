В Витебской области введен запрет на пребывание на льду из-за необычно теплой погоды

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Все районы Витебской области ввели запрет на выход на лед из-за необычно теплой погоды в феврале. Среднесуточная температура в регионе превышает норму на +3,9 °C. Несмотря на отрицательные значения температуры ночью, дневные показатели поднимаются выше нуля.

В Витебске последние три дня термометр не опускался ниже +1,7 °C даже ночью, а днем достигал +4,2 °C. Наиболее тепло было в Лынтупах, где температура достигла +7,1 °C. Такая погода привела к постепенному таянию льда на водоемах и водотоках Витебской области. Площадь водной поверхности на льду увеличилась, промоины стали больше, а некоторые участки полностью освободились ото льда. Температура воды колеблется от +0,1 до +1,6 °C.

Какая погода ожидается в Беларуси на следующей неделе?

Витебская область погода
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