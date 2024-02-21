Государство приобретает акции “Легмаша” из Орши

Решение о переходе акций открытого акционерного общества “Завод “Легмаш” в собственность государства было утверждено правительством 16 февраля. Согласно данному постановлению, начиная с 20 марта, государство принимает в свою собственность 435 109 829 обыкновенных акций на общую сумму 4 351 098 рублей 29 копеек, ранее принадлежащих открытому акционерному обществу “Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга “Белорусская металлургическая компания”, а также 96 979 999 акций на общую сумму 969 799 рублей 99 копеек, принадлежавших Оршанскому району.

Малая часть акций “Легмаша” останется вне государственной собственности и будет принадлежать физическим лицам, общим числом 6257 акционеров.

К настоящему моменту завод “Легмаш” занимает 484 сотрудника по состоянию на 1 января 2022 года. Завод, который ранее специализировался на производстве промышленного швейного оборудования в советские времена в Орше, сегодня выпускает разнообразные металлические изделия для отраслей металлургии и строительства.