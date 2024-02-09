В Витебской области утонул рыбак

В результате трагического инцидента на озере Отолово в Ушачском районе погиб житель Бешенковичского района, занимавшийся рыбалкой. По информации пресс-службы МЧС, тело рыбака было обнаружено спасателями ОСВОД.

39-летний мужчина прибыл на озеро с лодкой и занимался рыбной ловлей в точке впадения ручья в водоем. Предварительно известно, что лодка перевернулась, и рыбак оказался в воде. Отмечается, что у него не было спасательного жилета, что затруднило возможность спасения.

Этот случай стал вторым за начало 2024 года в регионе, где люди потеряли жизнь в результате происшествий на воде. Ранее, 28 января, на озере Богинское Браславского района обнаружили тело 30-летнего рыбака.

С начала ледостава в Витебской области уже утонули пять человек. Отметим, что 27 декабря прошлого года на озере Кривое в Поставском районе также погиб рыбак, находившийся на лодке. Такие случаи подчеркивают важность соблюдения мер безопасности при занятии рыбной ловлей на водоемах.