Гостиница “Витебск” решила приобрести современную систему кондиционирования за три миллиона рублей

Витебск
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На сумму в три миллиона рублей гостиница “Витебск” решила приобрести современную систему кондиционирования в рамках масштабной реконструкции. Планируется осуществить обширные изменения в здании, чтобы придать ему новый облик.

Одним из ключевых обновлений будет установка панорамного лифта, который обеспечит удобство и комфорт для гостей. Также в планах предусмотрено создание 88 дополнительных машиномест для стоянки, что оптимизирует парковочные возможности для посетителей. Перепланировка подвала будет проведена с целью максимального использования пространства, а также планируется облагораживание территории вокруг гостиницы, включая заботу о зеленых насаждениях.

Эти изменения позволят гостинице “Витебск” не только улучшить условия проживания для посетителей, но и создать современное и привлекательное пространство, соответствующее современным стандартам и ожиданиям гостей.

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