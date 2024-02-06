Гостиница “Витебск” решила приобрести современную систему кондиционирования за три миллиона рублей

На сумму в три миллиона рублей гостиница “Витебск” решила приобрести современную систему кондиционирования в рамках масштабной реконструкции. Планируется осуществить обширные изменения в здании, чтобы придать ему новый облик.

Одним из ключевых обновлений будет установка панорамного лифта, который обеспечит удобство и комфорт для гостей. Также в планах предусмотрено создание 88 дополнительных машиномест для стоянки, что оптимизирует парковочные возможности для посетителей. Перепланировка подвала будет проведена с целью максимального использования пространства, а также планируется облагораживание территории вокруг гостиницы, включая заботу о зеленых насаждениях.

Эти изменения позволят гостинице “Витебск” не только улучшить условия проживания для посетителей, но и создать современное и привлекательное пространство, соответствующее современным стандартам и ожиданиям гостей.