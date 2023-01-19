В Орше открылась новая cовременная гостиница

В Орше открылась современная гостиница «Інтэнс», которая разместилась в бывшем здании Дома быта напротив Ледовой арены.

В открытии гостиничного комплекса приняли участие почетные гости: председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко и его заместитель Виктор Колочёв, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома Василий Захаревич.

В комфортной гостинице созданы все условия для проживания и отдыха гостей: 15 современных номеров на 45 мест, уютное кафе, удобная парковка.