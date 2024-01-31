В результате вспышки повербанка в Витебске пострадали маленькая девочка и ее мама

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Утром 30 января в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы были доставлены 38-летняя женщина и ее 3-летняя дочь с ожогами, полученными в результате возгорания портативного зарядного устройства в их квартире по улице Карла Маркса в Витебске.

По сведениям, мать с ребенком отдыхали, и около полуночи женщина использовала мобильный телефон, заряжая его от повербанка. Внезапно произошло возгорание аккумуляторов повербанка, что привело к ожогам у обеих пострадавших. Женщина обратилась за медицинской помощью после происшествия.

Пожар в комнате повлек за собой повреждение постельных принадлежностей. Причиной возгорания, по информации МЧС, явился аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время проводится проверка.

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