Объем продажи недвижимости в Витебской области превысил 3 млн. рублей за прошедший год

В 2023 году в Витебской области завершились 164 аукциона по продаже неиспользуемого недвижимого государственного имущества из общего числа в 1058. Самой заметной транзакцией стала продажа незавершенного трехэтажного лечебного корпуса Браславской центральной районной больницы, расположенного между озерами на окраине Браслава.

Этот объект был приобретен иностранным инвестором за сумму в 530 000 рублей. Новый владелец планирует преобразить здание в элитный пансионат для престарелых повышенной комфортности.

Общий объем продажи недвижимости в регионе в прошлом году составил более 3 000 000 рублей. В текущем году первым объектом, выставленным на аукцион, стала амбулатория в деревне Курино Витебского района, построенная еще в 1913 году.

Новым владельцем стал житель Витебска, который приобрел эту амбулаторию за 3 базовых величины (120 рублей). Он планирует провести реконструкцию здания с последующим использованием в качестве жилого дома.