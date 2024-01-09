Мини-экскаваторы и производительность 

Как выбрать хорошее оборудование? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать несколько параметров. Прежде всего, каковы потребности и желаемые результаты: работы по благоустройству, земляные работы, дорожные работы, погрузка и т. д. Эти потребности зависят от искомых технических характеристик: силы копания, грузоподъемности, уклона, глубины копания, ширины работы, длины маятник и т. д. Первый взгляд, общая эстетика машины, определяет выбор покупателей. Именно спрос диктует характеристики оборудования с точки зрения производительности и габаритов. Ассортимент в конечном итоге является ответом на рыночный спрос.

Сегодня компактность находится в центре внимания. Как правило, модели, представленные разными производителями https://armaeko.by/arenda-spectehniki/ekskavatory/, как на шинах, так и на стальных/резиновых гусеницах, представляют собой мини-экскаваторы весом в несколько тонн. Самые маленькие из них называются микро-экскаваторами, а машины весом более 8 тонн — миди-экскаваторами. Средняя ширина составляет от 950 мм до 2,5 м в целом. Не путайте с экскаваторами-погрузчиками, которые сочетают в себе лопату и фронтальный погрузчик. Универсальные, но не специфичные, эти машины сочетают в себе несколько функций в одном продукте. Однако текущая тенденция показывает, что покупатели предпочитают приобретать не только лопату, но и небольшой погрузчик, адаптированные к своим первоначальным функциям.

Другие факторы, которые побудят вас выбрать то или иное оборудование: дилерская сеть производителя, чтобы рассчитывать на поддержку со стороны поставщика. Не забывая и о транспортировке этих машин на месте. Мини-экскаваторы хоть и небольшие, но их необходимо перевозить из одной точки в другую. Преимущество версий 950 кг, 1,5 т и 2,5 т заключается в том, что их легко транспортировать на прицепе массой 700 кг без специального разрешения, при этом общая нагрузка составляет менее 3,5 т. перевозчиками, поэтому они останутся на складе.

Оборудование в избытке

Чтобы получить доступ к новым приложениям и максимально эффективно использовать универсальность экскаватора, операторам доступны различные специальные аксессуары: захваты для погрузочно-разгрузочных работ, оснащенные гидравлическим захватом, грейферы, шнеки, камнедробилки, строгальные станки, молоты… и дополнительное оборудование на выбор, ковши, грузоподъемность которых составляет от 10 до 350 л при ширине от 300 до 900 мм. В наличии широкий ассортимент ковшей разной ширины, с зубьями и без, разной глубины и формы. У каждой компании есть свои привычки, и она сможет найти ковш, подходящий ей в зависимости от выполняемой работы. Наиболее часто используются ретро-ковши, ковши-погрузчики, полозья, внедорожники и даже ковши для очистки.

Упоминаются несколько систем крепления: прямое крепление с помощью штифтов на строительных площадках, не требующее многочисленных смен принадлежностей, приспособление с механическим креплением, соединение и фиксация которого осуществляются автоматически, а также гидравлическое крепление с захватами, которые позволяют оператору менять принадлежности, не выходя из машины. кабины. Экономия времени и производительность, что определит выбор мини-экскаватора.

Преимущество мини-экскаваторов

Преимущество мини-экскаваторов https://armaeko.by/arenda-spectehniki/ekskavatory/mini/, очевидно, состоит в том, что высокопроизводительный инструмент размещается как можно ближе к работам, в том числе и к тем, доступ к которым ограничен (узкие проходы, различные препятствия, фасады зданий и т. д.). Вам просто нужно иметь подходящую машину. Недавно инновации позволили решить некоторые проблемы доступа на строительные площадки. Фактически, регулируемые рамы гусениц позволяют машине втягиваться шириной до 700 мм (для микро-экскаватора шириной 950 мм), что эквивалентно дверному порогу, а затем возвращаться к исходной ширине, когда путь въезда расширяется. Здесь также не нужен подъемный кран или армия технических специалистов. Другие инновации, которые удовлетворят даже самых упорных: гидравлическая архитектура с одним или несколькими насосами, глубина копания около 4 м или даже «нулевое смещение назад.

Компактный размер мини-экскаватора делает его гораздо более маневренным транспортным средством, что повышает его производительность и оперативность в условиях ограниченного рабочего пространства. Будучи оснащенным гусеницами, мини-экскаватор не предназначен для перемещения на большие расстояния.