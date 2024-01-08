В Глубокском районе продавали просроченную курятину

Происшествия
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В магазине одного из агрогородков Глубокского района осенью были обнаружены полуфабрикаты из кур, чей срок годности истёк ещё весной.

При проверке, произведённой 30 октября в магазине, который принадлежит частному торговому унитарному предприятию, были обнаружены следующие продукты с просроченным сроком годности:

  • Полуфабрикаты из бройлеров с истекшим сроком годности до 23.04.2023;
  • Задняя четверть цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности до 28.06.2023;
  • Продукт из птицы с истекшим сроком годности до 20.08.2023;
  • Полуфабрикат с истекшим сроком годности до 1.03.2023;
  • Фарш с истекшим сроком годности 22.10.2023.

Было обнаружено, что срок годности одного из товаров истёк за восемь месяцев до проверки, при которой этот товар находился в продаже.

Общее количество просроченных товаров, найденных в магазине, превысило 10 килограммов, с общей стоимостью 139 рублей 80 копеек.

В этот же день просроченные товары были сняты с продажи и утилизированы.

1 декабря экономический суд Витебской области рассмотрел дело об административном правонарушении. В соответствии с частью 2 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, торговое предприятие было оштрафовано на сумму 185 рублей.

«Витебские продукты» — банкрот?

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