В Глубокском районе продавали просроченную курятину

В магазине одного из агрогородков Глубокского района осенью были обнаружены полуфабрикаты из кур, чей срок годности истёк ещё весной.

При проверке, произведённой 30 октября в магазине, который принадлежит частному торговому унитарному предприятию, были обнаружены следующие продукты с просроченным сроком годности:

Полуфабрикаты из бройлеров с истекшим сроком годности до 23.04.2023;

Задняя четверть цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности до 28.06.2023;

Продукт из птицы с истекшим сроком годности до 20.08.2023;

Полуфабрикат с истекшим сроком годности до 1.03.2023;

Фарш с истекшим сроком годности 22.10.2023.

Было обнаружено, что срок годности одного из товаров истёк за восемь месяцев до проверки, при которой этот товар находился в продаже.

Общее количество просроченных товаров, найденных в магазине, превысило 10 килограммов, с общей стоимостью 139 рублей 80 копеек.

В этот же день просроченные товары были сняты с продажи и утилизированы.

1 декабря экономический суд Витебской области рассмотрел дело об административном правонарушении. В соответствии с частью 2 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, торговое предприятие было оштрафовано на сумму 185 рублей.