В Витебске в магазине пьяный покупатель метнул бутылку в продавщицу

Витебск
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Конфликт завязался в Витебске между водителем частного предприятия и продавцом продуктового магазина незадолго до закрытия маркета.

Как установили правохранители Октябрьского РОВД, 41-летнему местному жителю не понравилось, что женщина-кассир отказалась сложить продукты в пакет.

Мужчина был изрядно пьян. Сначала гражданин обругал продавца словами, а затем бросил в неё пластиковую бутылку, наполненную джин-тоником. Попадание пришлось в область лица. Кассир получила травму глаза средней тяжести. Задержал злоумышленника охранник магазина.

В отношении хулигана следователями возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Витебск происшествие
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