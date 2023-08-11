В Витебске в магазине пьяный покупатель метнул бутылку в продавщицу

Конфликт завязался в Витебске между водителем частного предприятия и продавцом продуктового магазина незадолго до закрытия маркета.

Как установили правохранители Октябрьского РОВД, 41-летнему местному жителю не понравилось, что женщина-кассир отказалась сложить продукты в пакет.

Мужчина был изрядно пьян. Сначала гражданин обругал продавца словами, а затем бросил в неё пластиковую бутылку, наполненную джин-тоником. Попадание пришлось в область лица. Кассир получила травму глаза средней тяжести. Задержал злоумышленника охранник магазина.

В отношении хулигана следователями возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.