Житель Витебска напал на подростка с топором

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Мужчину из Витебска обвиняют в особо опасном хулиганстве в соответствии с частью 3 статьи 339 Уголовного кодекса за нападение на подростка с использованием топора.

Инцидент произошел вечером 21 августа прошлого года, когда парень обратился в полицию. В результате расследования был задержан местный бизнесмен. По данным следствия, нетрезвый мужчина попросил подростков поджечь сигарету, но получил отказ. Затем он атаковал 17-летнего парня, удерживая его за плечо и угрожая топором. Благодаря вмешательству товарища пострадавшего удалось предотвратить трагедию.

По информации о подозреваемом, он состоит в браке и имеет маленького ребенка, а также ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления обвиняемый был в состоянии осознавать характер своих действий и их общественную опасность. Витеблянин находится под стражей.

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