Как сформировать правильную осанку у ребенка

Правильная осанка – это не только внешняя красота: от нее зависит здоровье ребенка на всю жизнь. С детства нас учат, что нельзя сутулиться, горбиться, сидеть, низко наклонившись над столом. Этому мы учим своих детей и стремимся сохранить спину ребенка здоровой. Остановимся на данном вопросе подробнее.

Актуальность вопроса

Изначально позвоночник у ребенка ровный, с ростом появляются прогибы, задуманные природой. Участие в этом процессе принимают мышцы-сгибатели и разгибатели, а также правильная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Если мышцы ослаблены, а на позвоночник оказывается несимметричная нагрузка, осанка начинает формироваться неправильно.

К ослаблению мышц приводит недостаточная физическая активность – дефицит спортивных занятий, прыжков, бега в жизни ребенка. Это и вынужденная необходимость по 5−6 часов сидеть за школьной партой, и гиподинамия, присущая большинству современных детей, которые вместо подвижных игр и развлечений отдают предпочтение гаджетам. Неправильная поза становится привычной, что в дальнейшем может вылиться в еще большие проблемы: искривление позвоночника, деформацию грудной клетки и др. Как известно, любое заболевание лучше предупредить, чем лечить, тем более что это достаточно просто.

Способы сохранения правильной осанки

Здоровая осанка – это несложно, но заботиться о ней нужно смолоду. В ее основе – грамотная физическая нагрузка. Во время физических упражнений, в том числе преодоления высоты, мышцы работают синхронно на сгибание и разгибание, равномерно развиваются и укрепляются, поддерживают анатомически правильное положение тела в пространстве. Однако дети неохотно приобщаются к спорту. Важно найти для ребенка подходящую активность, пока очередной гаджет не стал его хобби.

Если занятия гимнастикой, плаванием или танцами нравятся не каждому ребенку, то прыжки на батуте приходятся по вкусу всем без исключения! Кроме того, что это весело, интересно и захватывающе, это еще и полезно. Регулярные занятия на батуте приводят к укреплению мышц, улучшению кровообращения и метаболизма, увеличению плотности кости и помогают сохранить осанку здоровой.

Hero Park: прыжки на батуте для правильной осанки

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