Более 320 тысяч беларусов проживают за чертой бедности

Согласно результатам выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного Белстатом в период июль-сентябрь текущего года, в Беларуси за чертой бедности находится около 3,5% населения. Это означает, что из общего числа жителей страны, составляющего 9 200 617 человек на начало года, около 322 тысячам человек не хватает среднедушевого дохода для покрытия бюджета прожиточного минимума, который на данный момент составляет 367,79 рубля.

Распределение уровня малообеспеченности в регионах показывает разную динамику. Могилевская область отмечается самым высоким уровнем малообеспеченности, составляющим 5,4%, в то время как Минск демонстрирует наименьший уровень – 1,1%. Гомельская область имеет уровень в 5,1%, а Брестская и Витебская – около 4,9%. Гродненская и Минская области демонстрируют уровень в 2,6%.

Также отмечается различие между уровнем малообеспеченности в городах и сельских районах. Так, уровень малообеспеченности среди городского населения составляет 2,8%, в то время как в сельской местности этот показатель выше и составляет 6,2%.

Информация о уровне малообеспеченности является важным фактором для понимания социально-экономической ситуации в стране и может послужить основой для разработки и реализации соответствующих программ поддержки и улучшения качества жизни малообеспеченных слоев населения.