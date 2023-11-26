В больнице умерла от ожогов престарелая жительница Орши

Витебская область
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83-летняя пенсионерка из Орши, получившая ожоги во время готовки пищи, скончалась в городской больнице.

Напомним, что 19 ноября в милицию обратились жильцы дома №56 на улице Мира в Орше с заявлением, что их квартиру затапливают соседи с верхнего этажа, на стуки и просьбы открыть дверь престарелая бабушка, хозяйка квартиры не реагировала.

Проникнув в квартиру через окно по лестнице, в ванной комнате спасатели обнаружили 83-летнюю старушку. Тело пенсионерки было покрыто ожогами, на кухне имелись следы тлеющей на плите пищи и сгоревшего мусорного ведра. Женщину сразу осмотрели медики и с ожогами различной степени тяжести около 70% тела госпитализировали в больницу.

Вечером 23 ноября, несмотря на усилия медиков, пенсионерка скончалась в больнице, об этом сообщили в МЧС.

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