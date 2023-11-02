Пятеро сотрудников пострадали на Оршанском мясоконсервном комбинате

В результате произошедшей аварии 1 ноября на Оршанском мясоконсервном комбинате пострадали пятеро работников, и выпуск тушенки в соответствующем цехе был временно приостановлен.

Примерно в 17:25 в консервном цеху МКК произошло срыв крышки одного из шести вертикальных автоклавов, которые используются для стерилизации продукции. Инцидент случился в трехэтажном кирпичном здании №34, расположенном на Шкловской улице в Орше.

Согласно данным от Центра медицинского реагирования Минздрава, все пострадавшие имеют диагноз черепно-мозговых травм, а также термические ожоги на лице, теле, верхних и нижних конечностях. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, и у них обнаружены ожоги в диапазоне от 40 до 60 процентов тела. Остальные трое имеют менее серьезные ожоги и находятся в удовлетворительном состоянии.

В результате инцидента в цехе были повреждены автоклав, кран-балка, продукция (банки с тушенкой) и остекление в здании.

Технологический процесс в цехе был временно приостановлен, и причина произошедшего инцидента находится в стадии установления.