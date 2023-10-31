Преимущества владения новым или подержанным автомобилем

Изобретение автомобиля стало одним из самых значительных событий 20 века. Современный автомобиль стал благом для экономики и помог объединить людей способами, которые раньше были невозможны. Автомобиль, возможно, оказал самое большое влияние на рост страны по сравнению с любым другим изобретением за последние 100 лет. Задумываетесь о покупке авто из США, но не уверены, стоит ли оно того? Тогда приглашаем к прочтению статьи.

Преимущества покупки нового авто

Сделано на заказ. Скорее всего, вы можете выбрать новый автомобиль именно так, как вы хотите, или, по крайней мере, попросить дилера найти его с правильным сочетанием опций и цветов.

Она не используется. Новая машина не участвовала ни в каких авариях, не изношена и имеет чистую историю.

Гарантия. Как и все остальное, гарантия на новый автомобиль остается неизменной. Вы можете купить гарантию на подержанные автомобили или воспользоваться сертифицированным подержанным автомобилем, но лучшая гарантия, которую вы можете получить – без дополнительной оплаты – будет той, которая поставляется с новым автомобилем от производителя.

Новейшие вещицы. Чем новее машина, тем современнее высокотехнологичные технологии внутри. Мультимедийные и навигационные интерфейсы постоянно развиваются и совершенствуются.

Безопасность. Поскольку законы о безопасности транспортных средств становятся все более строгими, автопроизводители вынуждены менять способ конструкции транспортных средств и системы безопасности, которыми они оснащены. Некоторые формы контроля давления в шинах и контроля устойчивости теперь являются обязательными для всех автомобилей, продаваемых в США. Другие технологии, которые не являются обязательными, такие как системы контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система помощи при поддержании полосы движения, становятся все более распространенными на менее дорогих автомобилях.

Более высокая топливная эффективность и более низкие выбросы. Автомобили в значительной степени становятся более экономичными, даже при этом становясь более мощными. Дизельные двигатели стали чище, чем когда-либо прежде, и выбор в сегменте гибридов и электромобилей также растет, если вас это интересует.

Финансирование. Банки предлагают более низкие ставки финансирования на новые автомобили, поскольку автомобили по своей сути стоят дороже и еще не пострадали от амортизации.

Техническое обслуживание. Некоторые новые автомобили, в основном роскошные марки, включают в себя бесплатное плановое обслуживание в течение определенного периода времени или пробега. Эту встроенную экономию средств следует учитывать при окончательном анализе цен, если это применимо.

Легкая работа — после того, как вы выбрали автомобиль или, по крайней мере, интересующую вас марку, большую часть поиска нового автомобиля можно переложить на продавца, который сможет найти автомобиль, который вы просите. Тот же поиск в сфере подержанных автомобилей требует от вас гораздо больше усилий — поиска в Интернете, посещения нескольких частных продавцов и поездок от подержанного участка к подержанному участку.

Преимущества покупки б/у

Цена . Подержанная машина будет дешевле. Относительное преимущество цены на подержанный автомобиль также может позволить покупателю выбрать более приятную модель.

Амортизация . Автомобили теряют ценность с каждым месяцем и милей, но самое резкое снижение происходит сразу; некоторые модели могут потерять 40 и более процентов своей стоимости в первый год. С подержанной машиной амортизация не наступит, как только вы съедете со стоянки. Также меньше умственного износа: не нужно беспокоиться о первых вмятинах на парковке или сколах на краске, потому что, скорее всего, предыдущий владелец автомобиля или владельцы позаботились об этом за вас.

Ставки страхования. Как и финансирование, ставки страхования будут зависеть от возраста автомобиля, но в этом случае подержанный автомобиль, как правило, обходится дешевле.

Выбор . Хотя вы, очевидно, не можете построить подержанный автомобиль на заказ, возможно, вам нужна модель, пакет опций или даже дизайн колес, которые больше не производятся. Такой более широкий выбор может увеличить продолжительность поиска, но совершенство и удовлетворение редко даются легко.