В России начались еврейские погромы. Обезумевшая толпа захватила аэропорт Махачкалы

В аэропорту Махачкалы собралась толпа людей, требующая изгнать евреев из страны на фоне войны Израиля с палестинским террористическим движением ХАМАС.
Погромщики незаконно проверяли паспорта всех пребывающих с целью найти и граждан Израиля. Беснующаяся толпа искала евреев даже в ОМОНовских машинах. Затем толпа беспрепятственно ворвалась в здание аэропорта Махачкалы, где вели себя асоциально. Собравшиеся скандировали «Аллах Акбар» и хватали за руки и одежду прохожих. требовали показать паспорт. На плакатах зачинщиков погрома содержались антисемитские лозунги: «Детоубийцам не место в Дагестане», «Мы против еврейских беженцев».
«Толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение, испуганные работники аэропорта пытаются запереться», – говорится в сообщении местного телеграмканала.
Затем религиозные фанатики снесли ограждение аэропорта и ринулись на взлетно-посадочную полосу. Захватчики пытались проникнуть в прилетающие самолеты в поисках русских граждан с еврейскими паспортами.
Сотрудники полиции и ОМОН даже не пытались прекратить бесчинства, наблюдая за происходящим с безопасного расстояния.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что на выезде из аэропорта в Каспийске прямо у шлагбаумов мужчины досматривают выезжающие машины граждан.
«Евреям вход запрещен»
Ранее стало известно, что в столице Кабардино-Балкарской республики (КБР) Нальчике подожгли еврейский культурный центр, на стене появилась надпись «смерть яхудам» (термином «яхуд» в исламе обозначаются иудеи).
В соседней с КБР Карачаево-Черкесской республике (КЧР) 28 октября прошел митинг с призывами изгнать евреев из региона, писал телеграм-канал Baza.
В дагестанском Хасавюрте 29 октября у входа в гостиницу «Фламинго» установили табличку с надписью «Евреям вход строго запрещен», отмечал телеграм-канал «ЧП Кавказ».
Как рассказал канал «ЧП Дагестан», религиозные фанатики ловили людей «внешне схожих с гражданами Израиля».
Собравшиеся требовали, чтобы постояльцы гостиницы вышли к окнам, те на требования не отреагировали, после чего в сторону гостиницы полетели камни. Позже некоторые из собравшихся зашли в гостиницу, но граждан Израиля там не обнаружили.
После этого жители Хасавюрта решили проверить, нет ли жителей Израиля в отеле «Киев».
Глава Дагестана Сергей Меликов в воскресенье связал произошедшее с некими «воинственными призывами», которые якобы распространили «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама».
В иудейской общине допустили эвакуацию
На этом фоне в иудейской общине не исключают эвакуацию евреев из Дагестана, о чем сообщил представитель главного раввината России в республике Овадья Исаков.
«Ситуация очень тяжелая в Дагестане, люди из общины боятся, они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: “Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там”. Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового все наоборот. Весь мир перевернут для него и всех остальных», — рассказал Исаков.
Раввин не исключил, что евреев придется вывозить из Дагестана, только «непонятно, куда».
«В Дербенте около 300-400 семей, думаю, еще столько же по всему Дагестану. Стоит ли вообще уезжать, потому что Россия — не спасение, в России тоже были погромы. Непонятно, куда бежать», — сказал он.
Исаков признался, что также собирается уезжать.