В России начались еврейские погромы. Обезумевшая толпа захватила аэропорт Махачкалы

В аэропорту Махачкалы собралась толпа людей, требующая изгнать евреев из страны на фоне войны Израиля с палестинским террористическим движением ХАМАС.

Погромщики незаконно проверяли паспорта всех пребывающих с целью найти и граждан Израиля. Беснующаяся толпа искала евреев даже в ОМОНовских машинах. Затем толпа беспрепятственно ворвалась в здание аэропорта Махачкалы, где вели себя асоциально. Собравшиеся скандировали «Аллах Акбар» и хватали за руки и одежду прохожих. требовали показать паспорт. На плакатах зачинщиков погрома содержались антисемитские лозунги: «Детоубийцам не место в Дагестане», «Мы против еврейских беженцев».

«Толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение, испуганные работники аэропорта пытаются запереться», – говорится в сообщении местного телеграмканала.

Затем религиозные фанатики снесли ограждение аэропорта и ринулись на взлетно-посадочную полосу. Захватчики пытались проникнуть в прилетающие самолеты в поисках русских граждан с еврейскими паспортами.

Сотрудники полиции и ОМОН даже не пытались прекратить бесчинства, наблюдая за происходящим с безопасного расстояния.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что на выезде из аэропорта в Каспийске прямо у шлагбаумов мужчины досматривают выезжающие машины граждан.