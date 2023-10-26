«Ученический билет» в Витебске – инновации с детства!

Уже около 1500 витебских школьников и гимназистов с начала этого учебного года стали обладателями ярких и функциональных «Ученических билетов». Интерес со стороны учреждений образования растет, поэтому сегодня обсуждаем новинку с управляющим дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области Владимиром Ванкевичем.

Чаще всего представители учреждений образования и родители витебских школьников и гимназистов обращаются в дирекцию с вопросом о том, как же стать участниками проекта, чтобы у детей была возможность пользоваться «Ученическим билетом». А сделать это можно просто, быстро и бесплатно.

– Для участия в проекте достаточно желания внедрять инновации в своем учреждении образования, – замечает Владимир Анатольевич. – Если инициатива идет от родителей, то им стоит обсудить этот вопрос на родительском собрании и сообщить о своем желании администрации школы или гимназии. Ну а дальше учреждению образования – его представителю – нужно заявить о своем желании подключиться к проекту в дирекцию ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области. Наши сотрудники готовы помочь и ответить на все возникшие вопросы. При наличии необходимых данных со стороны школы или гимназии ее ученики оперативно получат «Ученические билеты».

Получается, что стать обладателем такого многофункционального документа можно довольно быстро. Насколько затратный с точки зрения ресурсов сам процесс?

– Мы бережем ресурсы наших клиентов. Во-первых, время. Родителям не придется тратить его на посещение офиса банка для получения «Ученического билета». Ребенок получит свою карточку прямо в школе, так как выдачей занимается само учреждение образования, – отмечает управляющий дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области. – Учреждение образования, в свою очередь, также не тратит лишнее время и ресурсы, так как эмиссия билетов происходит централизованно и с минимальным участием школы или гимназии. Они получают уже готовый продукт.

К слову, сам «Ученический билет» современный и практичный. Одна карточка (с приятным глазу дизайном) выполняет целый ряд задач. Множество функций – и никакого дополнительного пластика.

– Это действительно мультифункциональный инновационный продукт, – рассказывает Владимир Анатольевич. – Сегодня всего в одной карточке, которой пользуется школьник, умещаются большие возможности: это и пропуск в учреждение образования для ребенка, и читательский билет в библиотеку учреждения образования, и проездной при его предъявлении контролеру в городском транспорте. Им же можно расплачиваться в сервисе «Умный буфет» в школьной столовой. Возможность расчетов, благодаря QR-коду, нанесенному на карточку, – отдельный функционал. Таким образом «Ученический билет» встроен не только в инфраструктуру школы, но и в инфраструктуру города.

В этом году родители витебских школьников и гимназистов смогли оценить и новинку проекта – «Детский кошелек» в сервисе «Оплати». У взрослых появилась возможность дополнительно создавать его в своем приложении. Взрослый привязывает «Ученический билет» к этому кошельку на своем смартфоне, а ребенок получает возможность рассчитываться своим «Ученическим билетом» везде, где принимают оплату по QR-коду «Оплати». Удобно! Выходит, что QR-код – это такой «ключ» и для «Детского кошелька».

– Наши дети гораздо раньше, чем мы в свое время, познают основы финансовой грамотности и гораздо быстрее осваивают новые продукты и сервисы. «Детский кошелек» избавляет от наличных или платежных карточек – только единый «Ученический билет», чтобы ребенок мог рассчитываться за покупки. Он рассчитывается, а родитель в приложении «Оплати» получает уведомление о каждой операции, – замечает Владимир Ванкевич. – Переживать, что сын или дочь растратит семейный бюджет, тоже не стоит. Именно родитель пополняет «Детский кошелек». Он же при желании может и устанавливать лимиты: максимальную сумму и количество операций в сутки.

Более того, совсем недавно возможности стали еще шире. На рынке появилось новое приложение «Оплати.Детский», которое при желании родители могут установить на смартфон ребенка в возрасте от 5 до 16 лет. Детская версия позволяет юным пользователям легко и безопасно рассчитываться по QR везде, где есть «Оплати», а родителям контролировать расходы и бесплатно пополнять кошелек ребенка в несколько кликов в своем приложении.

Словом, даже первоклашка при таком подходе знакомится с миром финансов, учится тратить и сберегать, рассчитываться и нести ответственность за свои расходы.

Первый раз ребенок получает «Ученический билет» БЕСПЛАТНО. Не будет взиматься оплата и за его перевыпуск при неработоспособности. Например, если билет не работает в системе контроля и управления доступом учреждения образования или выявлен брак печати.

Получается, что современный «Ученический билет» от Белинвестбанка – это многофункциональный инновационный продукт, который помогает ребенку в школе и городе, учит финансовой грамотности и совсем не обременяет родителей. И сегодня у каждой школы и гимназии Витебска есть возможность обеспечить своих учеников таким документом. Хотите, присоединиться? Звоните: 8-0212-297507 или 8-0212-297549.

Справочно: «Ученический билет» был создан совместно с Комитетом по образованию Мингорисполкома. В 2022-2023 учебном году к Образовательной ЭкоСистеме ОАО «Белинвестбанк» присоединились все школы и гимназии Минска, а обладателями такого билета стали порядка 200 тысяч учащихся столицы. В этом учебному году первым из регионов, куда пришел «Ученический билет», стал Витебск. Сейчас среди владельцев привлекательных и функциональных карточек – около 1 500 школьников и гимназистов областного центра.

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